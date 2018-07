Santos usa reservas para confirmar classificação

Como pode perder até por 6 a 0 em Campinas e ainda tem o primeiro jogo da final do Paulistão no domingo, o técnico Dorival Júnior resolveu poupar os titulares do Santos nesta quarta-feira. Assim, enquanto Neymar, Robinho, Paulo Henrique Ganso e companhia treinam em dois períodos no CT Rei Pelé, os reservas santistas terão a missão de enfrentar o Guarani.

Apenas dois jogadores considerados titulares vão jogar nesta quarta-feira. O goleiro Felipe fica no time porque Fábio Costa ainda não tem condições físicas de atuar. E o atacante André será escalado como uma espécie teste para saber se ele começará jogando também no domingo, quando o Santos enfrenta o Santo André, no Pacaembu, na final do Paulistão.