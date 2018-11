Santos usará uniforme em alusão à campanha de prevenção ao câncer de próstata

O Santos anunciou nesta terça-feira que vai aderir ao Novembro Azul, campanha anualmente realizada neste mês para prevenção ao câncer de próstata. Para aderir ao movimento, o time paulista entrará em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro com um uniforme especial, com detalhes em azul.

A iniciativa será realizada na próxima segunda-feira, quando o Santos recebe a Chapecoense, no Pacaembu, pela 33.ª rodada. A cor azul tomará conta do dourado habitual utilizado para pintar os números e os nomes dos jogadores na parte de trás das camisas santistas.

"O uniforme com letras e números azuis alertará os homens santistas para alguns preconceitos que podem colocar em risco suas vidas. A campanha é necessária, afinal, os dados assustam: por ano são diagnosticados 68 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Esse número é equivalente a mais de um estádio de futebol lotado", explicou o clube.

A partida de segunda-feira é bastante importante para o Santos. Afinal, a equipe ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileirão com os mesmos 46 pontos do Atlético-MG, sexto colocado, que hoje fecha a zona de classificação para a próxima Libertadores.