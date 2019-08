Santos vacila na Vila Belmiro e Flamengo vira líder do Campeonato Brasileiro

A três rodadas do final do primeiro turno, a liderança do Campeonato Brasileiro está em novas mãos mais uma vez. Se após a parada para a Copa América o Palmeiras perdeu força e foi ultrapassado pelo Santos, agora é o time treinado pelo argentino Jorge Sampaoli que engasgou na tabela – neste domingo, vencia o Fortaleza por 3 a 0, mas permitiu o empate dos cearenses. Melhor para o Flamengo, que venceu o Ceará por 3 a 0 fora de casa e assumiu a ponta.

Flamengo e Santos estão com 33 pontos, mas os cariocas estão com saldo de gols melhor – 17 a 11. O Palmeiras está com 30 pontos e um jogo a menos (enfrentará o Fluminense no dia 10 de setembro). Para aumentar a emoção, a próxima rodada marcará o confronto entre Flamengo e Palmeiras, domingo às 16h, no Maracanã.

Isso depois de uma semana na qual as duas equipes definirão o futuro na Libertadores – os dois times poderão se enfrentar na semifinal. Na terça-feira, o alviverde recebe o Grêmio às 21h30 no Pacaembu e se empatar estará na briga para ir à decisão da competição continental. Na quarta-feira, no mesmo horário, o rubro-negro visita o Internacional em Porto Alegre e poderá até perder por um gol que estará classificado.

Na Vila Belmiro, o técnico Jorge Sampaoli não escondeu a decepção com sua equipe, que chegou ao terceiro jogo sem vitória. Na primeira etapa, Marinho, Jorge e Eduardo Sacha abriram ótima vantagem para o time, que ainda perdeu uma série de chances claras de gol. No segundo tempo, o rendimento santista caiu muito e o Fortaleza cresceu. Wellington Paulista marcou duas vezes, um de pênalti e outro em uma falha no miolo da zaga do Santos. Para piorar, aos 49 minutos, Tinga aproveitou nova bobeada da defesa e empatou.

“É muito difícil. Geramos uma perspectiva contra um rival que estava dominado. Eu tenho que analisar o que aconteceu friamente. É uma pena que não ganhamos. Temos que trabalhar para levantar o moral dos jogadores, que estão muito abatidos”, afirmou Sampaoli.

O argentino sequer lembrava se já tinha vivido algo parecido em sua carreira. “Esse tipo de situação não lembro se já vivi. Fizemos um primeiro tempo onde o time foi um dos melhores desde que cheguei. No segundo tempo, o pênalti foi pontual. Depois, passamos a dividir a bola e não ter o controle. Mesmo assim, poderíamos ter ampliado. No final, empataram, lamentou o treinador.

Um ponto que o Santos precisa melhorar é o seu sistema defensivo. Nas últimas três partidas, o time levou oito gols e neste Brasileirão ainda perdeu um clássico contra o Palmeiras por 4 a 0.

“Essa vulnerabilidade precisa ser corrigida. No primeiro tempo tivemos muita intensidade e pressão, rival mal chutou, e no segundo foi pouco. São erros pontuais e temos que analisar bem e melhorar”, afirmou o treinador argentino.

Em Fortaleza

No Castelão, o Flamengo venceu o Fortaleza por 3 a 0, com gols de Pablo Marí, Gabriel e Arrascaeta, que fez de bicicleta. “Estamos trabalhando forte. Estávamos alguns pontos atrás, disputando duas competições difíceis, com muitos jogos. Mas os jogadores estão dando conta do recado e com isso a confiança aumenta”, celebrou o lateral-direito Rafinha.