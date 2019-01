Santos vai a Bragança para manter os 100% no Campeonato Paulista

O Santos enfrenta o Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h15, no Estádio Nabi Abid Chedid, em Bragança Paulista, na tentativa de obter a quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista e manter os 100% de aproveitamento na competição.

O duelo vai colocar frente a frente equipes que lideram seus grupos. O Santos é o primeiro colocado da chave A, com nove pontos. O ataque marcou sete gols e a defesa ainda não foi vazada. O Bragantino lidera a chave C, com cinco pontos, um à frente de Corinthians, Ferroviária e Mirassol.

"Estamos bem felizes com o momento, mas sabemos que é necessário manter a pegada pois o time ainda está em formação e precisa ganhar ritmo", disse o zagueiro Luiz Felipe, autor de um dos gols na vitória de domingo sobre o São Paulo, no Pacaembu, e que tem escalação garantida no jogo desta noite.

Apesar da boa fase, o técnico Jorge Sampaoli teme que os bons resultados iniciais no Paulistão possam fazer a diretoria diminuir a intensidade na procura de reforços. Foi prometido ao treinador argentino oito contratações, mas apenas três foram feitas: Everson, Felipe Aguilar e Soteldo.

O desfalque do time será o atacante Felippe Cardoso, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante treino de finalização na terça-feira. O jogador foi submetido a exames médicos e deverá ficar em tratamento por uma semana.

Com a ausência de Felippe Cardoso, Sampaoli deve escalar a defesa com três zagueiros: Luiz Felipe, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, dando maior liberdade no ataque para Victor Ferraz e Copete. "Não acho que muda muita coisa atuar com dois ou três zagueiros. Muitas vezes o Alison atua como um terceiro zagueiro. Então, não vejo problemas", completou Luiz Felipe.

BRAGANTINO

Após dois jogos fora de casa, o Bragantino volta ao seu estádio para tentar acabar com a sequência do Santos. Com a missão de derrubar a melhor campanha do Estadual, o técnico Marcelo Veiga terá que fazer ao menos uma mudança no time. Isso porque o volante Jonathan teve uma torção no joelho no último domingo, contra o Red Bull Brasil.

O problema é que Jonathan já estava substituindo Adenislon, que lesionou o tornozelo na partida contra o Guarani. Veiga fechou os treinamentos durante a semana e não revelou a escalação, mas a tendência é que Klauber fique com a vaga em aberto na contenção do meio-campo.

A administração do clube aproveitou o período sem jogos em casa para concluir um reforço no sistema de iluminação do Nabizão, de acordo com o padrão internacional estabelecido pela Fifa. Antes o estádio possuía quatro torres de 180k lúmen cada (total de 720k lúmen); agora conta com o acréscimo de 78k lúmen dos 24 novos refletores instalados na cobertura do setor das cadeiras cativas. Ou seja, terá no total 798k lúmen. São 17% a mais do atual alcance.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO x SANTOS

SANTOS - Vanderlei; Luiz Felipe, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez, Jean Mota, Copete; Derlis González e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli.

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar e Léo Rigo; Magno, Klauber, Rafael Chorão, Vitinho e Wesley; Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 19h15 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Nabi Abid Chedid, em Bragança Paulista (SP).