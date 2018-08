Santos vai a campo com objetivo de se afastar da zona da degola

O Santos recebe o Bahia neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro, com o objetivo de ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Cuca, há 26 dias no cargo, passou por uma “metamorfose”.

A entrega dos jogadores, que ele define como “bonita de ver”, e a postura agressiva na saída de bola do rival deram outra cara ao time. “Aqui é uma reformulação no meio da temporada, o que não é o ideal. O certo era já ter um time pronto em todos os sentidos, sem jogador estreando, mas eu sabia que seria assim”, afirmou Cuca.

A melhora de produção mais evidente é a de Gabriel. Com Cuca, o atacante se mostra mais participativo e adaptado à função de centroavante. Duas alterações mexeram de forma significativa nas escalações do treinador. A primeira foi o empréstimo do zagueiro David Braz para o Sivasspor, da Turquia, que abriu espaço para Luiz Felipe (ausente por lesão) e Gustavo Henrique. Além disso, Lucas Veríssimo, antes cotado para ser vendido, ficou e retomou o posto de titular na zaga.

A outra mudança foi a entrada do meia Carlos Sánchez na equipe. Dos três estrangeiros contratados recentemente pelo clube, o uruguaio foi o único a ganhar uma vaga de imediato, pois o costa-riquenho Bryan Ruiz ainda não apresenta condição física ideal e o paraguaio Derlis González sofre com forte concorrência no ataque.

Ao lado de Sánchez, Alison e Diego Pituca se consolidaram no meio de campo ideal do técnico Cuca, pelo menos enquanto Ruiz ainda não tem ritmo de jogo. Renato, titular nas primeiras partidas do treinador, e Jean Mota perderam espaço.

Rodrygo foi efetivado no lado direito do ataque. O desafio agora é conseguir melhorar o rendimento de Bruno Henrique, que sofreu lesões nos primeiros meses do ano e ainda não repetiu, com consistência, as atuações destacadas de 2017.

O Santos terá dois desfalques contra o Bahia: Victor Ferraz e Alison, que vão ter de cumprir suspensão. Daniel Guedes vai assumir o lugar na lateral-direita, mas Cuca disse que ainda tem dúvida para escolher o substituto do volante. Jean Mota, Guilherme Nunes, Renato e Bryan Ruiz estão cotados para a vaga. Os lesionados Luiz Felipe e Yuri estão fora do confronto.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Motta; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

BAHIA - Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinicius, Zé Rafael e Edigar Junio; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

JUIZ - Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL - Vila Belmiro.

HORÁRIO - 16h.

TV - PPV