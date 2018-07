Santos vai a campo contra o Flamengo de olho no G-4

RIO - Ainda sem Montillo e Arouca, os seus dois principais jogadores, o Santos volta nesta quinta-feira ao Maracanã com o objetivo de repetir contra o Flamengo a façanha do fim de agosto, quando derrotou o Fluminense por 2 a 0. E se vencer vai ficar perto de entrar na zona de classificação para a Libertadores. A promessa dos santistas é ignorar o desgaste para conseguir a terceira vitória seguida.

Ninguém poderia supor que o Santos, impiedosamente goleado por 8 a 0 pelo Barcelona há 42 dias, conseguiria juntar os cacos e reagir tão rapidamente. Além de ter perdido o talento de Neymar e dispensado o ganhador de títulos Muricy Ramalho, o clube enfrentava uma das maiores crises políticas de sua história, levando o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro a se licenciar por um ano para não se expor ao risco de ser deposto.

Sem força para pedir a contratação de jogadores consagrados, Claudinei Oliveira soube juntar meninos e veteranos e formar um time compacto, valente e objetivo, humilde o bastante para não ter vergonha de jogar na defesa nem mesmo em casa contra um time médio, como aconteceu contra o Goiás. O Santos aceitou a pressão do adversário e chegou à vitória com um gol no contra-ataque em plena Vila Belmiro.

O time de Claudinei é um conjunto que não lembra o DNA ofensivo do futebol santista, mas é abnegado na marcação, não enfeita e faz os gols necessários para avançar, rodada após rodada, numa competição em que a maioria dos jogos é clássico. É um Santos sem o futebol requintado dos tempos de Robinho e Diego, de Neymar e Ganso, as duas gerações mais vitoriosas do clube nos últimos anos, mas que vem surpreendendo muita gente com seus resultados.

O gerente de futebol Zinho, que pouco aparece, também deu a sua contribuição para a recuperação do time. Convenceu a diretoria a efetivar Claudinei, com aumento de mais de 800%. Também acelerou a compra dos direitos de alguns garotos recentemente promovidos e a renovação de contratos, inclusive o de Arouca e do goleiro Aranha, que vai se tornando ídolo. E trouxe para a Vila Belmiro Renato Abreu para ser o cobrador oficial de faltas e dar experiência ao time. Contra o Inter, ele fez o seu primeiro gol, num lance em que teve um pouco de sorte porque a bola desviou na barreira.

REENCONTRO

O meia de 35 anos ainda não sabe quanto tempo vai conseguir ficar em campo nesta quinta-feira à noite, mas está motivado para enfrentar o ex-clube. "É uma grande emoção voltar a jogar no Maracanã e rever a torcida que tanto me apoiou." Além de Montillo e Arouca (recuperando-se de contusões) e Edu Dracena (suspenso pelo terceiro amarelo), o Santos não terá Alan Santos, que sofreu lesão na coxa esquerda, e Giva, com luxação no ombro esquerdo.

Gustavo Henrique será o companheiro de Durval na zaga e Mena, que retornou da seleção chilena, deve ser o lateral-esquerdo. Renê Júnior será o volante à frente da zaga.

FLAMENGO X SANTOS

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo Moura,Samir, Wallace e André Santos; Cáceres, Elias, Gabriel e Nixon; Hernane e Rafinha. Técnico:Mano Menezes.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Durval e Mena; Renê Júnior, Alison, Cícero e Leandrinho; Thiago Ribeiro e Éverton Costa. Técnico:Claudinei Oliveira.

Juiz: Sandro Meira Ricci (PE)

Local: Maracanã

Horário: 21h

Transmissão: Pay-per-view