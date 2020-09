Santos vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo em busca de regularidade

Sem Soteldo, o Santos vai ao Engenhão enfrentar o Botafogo hoje, às 18h15, com a missão de deslanchar no Campeonato Brasileiro. O time paulista está invicto há quatro jogos na competição, mas ainda não conseguiu engatar uma sequência de resultados positivos que o deixasse mais próximo dos líderes.

Nas últimas quatro partidas, o Santos acumulou empates com Vasco e São Paulo, e saiu vitorioso contra Ceará e Atlético-MG. Os bons resultados deixaram a equipe do técnico Cuca com 15 pontos, brigando na parte de cima da tabela.

Assim, o objetivo do time alvinegro é ser mais consistente e menos irregular para que consiga uma série de vitórias não só no Brasileirão, mas também na Libertadores. No torneio sul-americano, o Santos tropeçou na última terça e ficou no empate sem gols em casa com o Olimpia, do Paraguai.

A equipe joga pela Libertadores na quinta, quando enfrenta o Delfín, lanterna do Grupo G, no Equador. Pela maratona de partidas, pode ser que Cuca preserve alguns atletas no duelo de hoje no Engenhão.

Certo é que o atacante Soteldo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não joga. Ele está na pré-lista de convocados da Venezuela e pode desfalcar a equipe em até três partidas. O seu substituto é um mistério. Lucas Braga é o mais cotado para jogar, mas Arthur Gomes pode ter uma chance.

A novidade deve ser o retorno de Kaio Jorge. O atacante cumpriu os dez dias recomendados de quarentena após contrair a covid-19, voltou a treinar nos últimos dias e pode ficar à disposição. É provável que comece o jogo entre os suplentes.

Também há uma incógnita sobre o titular na lateral-direita. Pará era o dono da posição e foi escolhido para começar o último compromisso pela Libertadores. No entanto, enquanto esteve ausente, Madson deu conta do recado e chegou até a marcar um dos gols do Santos no clássico contra o São Paulo, que terminou empatado em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

Botafogo: Gatito; Kevin (Fernando), Benevenuto, R. Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre e Honda; Kalou, Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

Santos: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, L. Peres e F. Jonatan; Alison, Pituca e Sánchez; Marinho, Raniel e Lucas Braga (Arthur Gomes). Técnico:Cuca.

Juiz: José Mendonça da Silva Junior (PR).

Local: Engenhão, no Rio.

Horário: 18h15.