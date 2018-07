Santos vai atrás de reforços e confirma meia Roger Zé Roberto é o principal alvo do Santos para o Campeonato Brasileiro. O ex-meia da seleção é apenas um dos jogadores de ponta que o bicampeão paulista vai buscar para não fazer feio no seu centenário de fundação, no ano que vem. Também constam na lista o zagueiro Bolívar, do Inter, e de Borges, do Grêmio, ambos são ex-jogadores de Muricy, mais um atacante, um meia e um volante.