Santos tenta vitória no 100º jogo de Dorival Junior pela equipe

O técnico Dorival Junior desistiu de poupar jogadores e vai escalar o Santos com a força máxima na manhã deste sábado contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O time entrará em campo com a mesma formação pela terceira rodada seguida para tentar ampliar a vantagem na liderança do grupo 1 do Estadual.

O técnico tinha cogitado mudar o time por dois motivos: a previsão de uma temperatura muito alta no horário da partida (11 horas) e o fato de a equipe ter enfrentado a Ponte Preta em Campinas na noite de quarta-feira, quando ganhou por 2 a 0. "O tempo de preparação é pequeno, o desgaste é grande, mas é momento de sacrifício para que possamos alcançar de uma vez por todas a regularidade que desejamos", afirmou o treinador.

A partida estava marcada para a próxima quarta-feira, mas foi antecipada a pedido da diretoria – que espera aproveitar o grande número de turistas na Baixada durante o Carnaval para conseguir um bom público na Vila.

Dorival mantém a aposta em Lucas Veríssimo, zagueiro das categorias de base que recebeu críticas por ter falhado no empate com o São Bernardo em 1 a 1. No ataque o time confia na boa fase de Gabriel, autor de dois gols nas duas primeiras rodadas da competição.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ITUANO

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Paulinho. Técnico: Dorival Junior.

ITUANO:Diego; Raul Prata, Naylhor, Luiz Felipe e João Paulo; Jonatan Lima, Valkenedy, Claudinho e Peri; Edinho e Marcão; Técnico: Tarcísio Pugliese.

Juiz: Douglas Flores

Local: Vila Belmiro

Horário: 11h

Transmissão: Pay-per-view