Santos vai conhecer chave do Mundial no próximo dia 17 Ainda restando cinco rodadas do Campeonato Brasileiro a jogar, o Santos já se preocupa com o Mundial de Clubes e olha para o dia 17 de novembro, uma quinta-feira, data em que a Fifa vai realizar, em Nagoya, no Japão, o sorteio da competição. O time santista já sabe que vai entrar direto nas semifinais, mas ainda não sabe quais clubes jogarão antes, pelas quartas de final, pelo direito de enfrentá-lo.