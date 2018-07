Santos vai continuar jogando bonito, diz atacante Gabriel

O atacante Gabriel afirma que o Santos vai mostrar neste ano as mesmas características de 2015, quando chegou ao título paulista e ao vice-campeonato da Copa do Brasil. “Nosso time é o mesmo. Jogamos com velocidade e temos amizade no nosso grupo. Todos querem se ajudar. Temos esse perfil de jogar bonito. Não vamos mudar muita coisa. A base é a mesma”, disse o atacante em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.

A principal promessa do Santos após Neymar confirma ter recebido sondagens de clubes asiáticos, mas revelou que dois fatores pesaram na decisão de permanecer no Brasil: a chance de disputar os Jogos do Rio e o bom ambiente na Vila Belmiro.

“O interesse pelas Olimpíadas também influencia, mas fiquei pela vontade de ficar no Santos. Estou muito contente, aqui é minha casa. Minha vontade é ficar no Santos”, diz o atacante.

Gabriel desconversa quando o assunto é a artilharia. No ano passado, ele foi o máximo goleador da Copa do Brasil. Além disso, dos últimos cinco artilheiros do Campeonato Paulista, quatro foram jogadores do Santos. “Eu entro para ser campeão; a artilharia é consequência do trabalho. Temos muitos jogadores que fazem gols e que dão passe. Se o time inteiro for bem, vão aparecer muitos jogadores que fazem gol”, diz Gabriel. “Não é só o ataque que é forte. Isso começa lá trás. É a mistura de tudo”, completa.