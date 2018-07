Santos vai jogar contra Cruzeiro no Brasileirão em função de Robinho

O Santos acredita no efeito Robinho para superar o Cruzeiro e iniciar a reação rumo ao topo da tabela, neste domingo às 16h, no Mineirão, pela 15.ª rodada do Brasileirão. O atacante, emprestado por um ano pelo Milan, retornou à Vila Belmiro quatro anos depois da última passagem pelo clube, foi o melhor em campo nos dois primeiros jogos e muda o patamar do time no campeonato.

"Robinho contagia", definiu o treinador Oswaldo de Oliveira após a vitória por 2 a 0 contra o Londrina, quinta-feira, na Vila. O ídolo repatriado para ocupar o vazio deixado por Neymar, fez o primeiro gol, deu passe para o segundo, marcado por Rildo, pedalou, distribuiu dribles e fez até com que Leandro Damião e Thiago Ribeiro já jogassem melhor, embora não tenham feito gol.

Empolgado, Robinho promete atingir a forma ideal em três jogos. "Ainda estou um pouco atrasado fisicamente". Com o bom início de Robinho, até aumentaram a paciência do torcedor e a confiança de Oswaldo com Leandro Damião, elogiado por ter feito o pivô para o gol de Robinho e por ter mandado a bola na trave numa "bicicleta".

"Atacante é de lua, tem fase. Acompanho futebol desde os anos 60 já vi mais de 100 atacantes. Lembro de muitos que eram chamados de caneludos, mas fizeram muitos gols e ficaram ricos. Não tenho dúvida de que Damião é fazedor de gol, artilheiro, mas passa por momento difícil técnica e psicologicamente por tudo que envolveu a sua transação (custou R$ 42 milhões), mas trabalha seriamente e vai reagir", disse o técnico.

Damião foi contratado do Internacional em dezembro do ano passado. Em 20 jogos, anotou cinco gols, todos no Campeonato Paulista.

Outra novidade do Santos será o retorno de Edu Dracena para corrigir os defeitos da zaga, "Está decidido que a marcação a partir de agora deixa de ser por zona e passa a ser individual. Cada jogador fica encarregado de marcar um adversários nas jogadas de bolas aéreas", disse o capitão.

Dracena operou o joelho esquerdo pela segunda vez em 15 de janeiro, voltou no segundo tempo contra o Londrina e neste domingo começa como titular, em substituição ao suspenso David Braz, formando dupla com Bruno Uvini.

CRUZEIRO

O técnico Marcelo Oliveira aposta em uma formação ofensiva para derrotar o Santos e garantir sua permanência na liderança do Brasileiro. Ele optou por escalar William - sai Marquinhos - na linha de frente.

CRUZEIRO X SANTOS

CRUZEIRO - Fábio; Mike, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart; William e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini e Mena; Alan Santos, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro; Leandro Damião e Robinho. Técnico: Oswaldo Oliveira.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local - Mineirão, em Belo Horizonte

Horário - 16 horas

Na TV - Globo e Band