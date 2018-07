Santos vai jogar duas partidas do Paulistão no Pacaembu

O Santos vai disputar dois jogos do Campeonato Paulista no Pacaembu. O primeiro será na próxima quinta-feira, às 19h30, contra o Mogi Mirim. O outro está marcado para o dia 12 de março, sábado, às 18h30. As mudanças foram realizadas pela Federação Paulista de Futebol a partir de um pedido do próprio Santos, que tinha a intenção de se aproximar dos torcedores da Capital.

No Pacaembu, o Santos também pode aproveitar a capacidade do estádio para atrair mais público e conseguir rendas maiores. No sábado de carnaval, a diretoria marcou o jogo contra o Ituano para 11 horas, na Vila Belmiro, com a esperança de atrair bom público por causa do feriado prolongado. A expectativa não se confirmou e cerca de cinco mil pessoas acompanharam a vitória por 2 a 1.

Estádio do Pacaembu deve receber até 25 jogos oficiais nesta temporada

O Santos tem dificuldades para mandar seus jogos na capital em função de determinações Polícia Militar, que veta a realização de duas partidas dos clubes grandes no mesmo dia.

O Santos atuou pela última vez no Pacaembu no dia 1º de outubro do ano passado, quando venceu o Figueirense e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, 25.930 torcedores foram ao estádio e geraram R$ 1.281.485,00 de renda para o Santos.