Santos vai para La Paz somente horas antes do jogo Em busca de seu quarto título da Libertadores, o Santos viaja nesta segunda-feira para a Bolívia, onde estreia diante do The Strongest nesta quarta-feira, às 19h45 (horário de Brasília), pelo Grupo 1. O elenco se reuniu no CT Rei Pelé, de onde saiu às 11h20 em direção ao Aeroporto de Guarulhos. Lá, embarcará às 15h10.