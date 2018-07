Santos vai pedir adiamento de oito jogos do Brasileiro Dos sete reforços que o Santos contratou para a temporada, quatro estão machucados. Agora, com carências no elenco, a direção santista estuda pedir à CBF o adiamento dos oito jogos que vão coincidir com o período em que Paulo Henrique Ganso, Neymar e Rafael estarão fora por causa dos Jogos Olímpicos de Londres.