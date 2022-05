Santos vai tentar a reabilitação em Curitiba após 3 resultados ruins em casa

O Santos desperdiçou a oportunidade de obter três vitórias em casa, ao só conquistar apenas dois pontos diante de Ceará, Banfield e Palmeiras. Agora, o time do técnico Fabián Bustos vai tentar buscar a reabilitação longe da Vila Belmiro, em Curitiba, sábado, diante do Athletico-PR, no duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de voltar a vencer, o Santos terá uma grande oportunidade de, com os três pontos, se aproximar dos primeiros lugares. Cm 11 pontos, a equipe alvinegra está em nono lugar no Brasileirão. O Ahletico-PR é o sexto colocado na classificação.

Apesar dos três resultados ruins em casa (0 a 0 com o Ceará, 1 a 1 com Banfield, e 0 a 1 com o Palmeiras), o técnico Fabián Bustos aprovou a atuação do time, principalmente no clássico. "Fomos competitivos. Acredito que merecíamos muito mais pelo o que jogamos."

Um dos pontos a serem aperfeiçoados na equipe durante a semana livre para treinamento deverá ser a parte física do time para que a intensidade não seja perdida nas partidas a partir da segunda etapa.