Santos vai tentar negociar retorno do zagueiro Alex

Assim como já fez com Ricardo Oliveira, Elano e Robinho, o Santos deve tentar repatriar outro jogador com passagem pelo clube. O objetivo da vez é o zagueiro Alex, de 33 anos, que tem contrato válido com o Milan somente até o fim deste mês. O defensor tem frequentado a estrutura do CT Rei Pelé para fazer tratamento e a diretoria pensa em usar essa proximidade para fazer uma proposta.

"Não dá para descartar o Alex, não, é um jogador que está sem contrato, termina dia 30, vamos ver. Ainda não conversamos, mas ele vai passar um tempo lá no CT. Sempre surge uma conversa, um café, um chá. Ele está fazendo fisioterapia no CT", disse o presidente do Santos, Modesto Roma Junior, durante evento nesta quinta-feira.

Alex foi revelado pelo Santos em 2002, quando foi titular na conquista do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou a equipe em 2004. Depois, passou por PSV, Chelsea e Paris Saint-Germain, até chegar no Milan em 2014. O Santos tem como opções entre os zagueiros David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Paulo Ricardo. Noguera, do Banfield, virá em julho.