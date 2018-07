Santos vai usar time reserva para pegar a Portuguesa Com a vaga garantida nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos vai escalar o time B para enfrentar a Portuguesa, domingo, no Canindé. Muricy Ramalho decidiu poupar todos os titulares para ter a força máxima diante do Internacional, quarta-feira à noite, no Beira-Rio, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou dos gaúchos por 3 a 1 e se voltar a vencer dará um passo decisivo para terminar a fase em primeiro lugar.