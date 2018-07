Santos, Vasco e Fluminense jogam para garantir a vaga

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior chega ao fim nesta quarta-feira com 24 jogos. Os destaques ficam para Santos, Vasco e Fluminense, que precisam apenas de um empate para garantir a classificação à próxima fase.

O Santos enfrenta o Internacional de Limeira, às 21h, em duelo que vale a liderança do Grupo Q, já que ambas equipes estão com seis pontos. O time da Baixada Santista leva a vantagem pelo saldo de gols.

Pelo Grupo O, o Vasco encara o Taubaté às 14h. O time carioca soma seis pontos enquanto a equipe paulista aparece em segundo, com quatro.

Situação parecida vive o Fluminense, que encara o Olé Brasil, às 19h. O time carioca lidera o Grupo C com seis pontos enquanto o paulista está em segundo, com quatro, e também ainda tem chance de se classificar.

Jogos desta quarta-feira:

14 horas

Uberlândia x Rio Preto

Sertãozinho x Portuguesa

Avaí x Sete de Setembro-MS

Atlético Acreano x Noroeste

Flamengo-PI x Guarani

Taubaté x Vasco da Gama

Cruzeiro-DF x XV de Piracicaba

Oratório-AP x Bragantino

Caxias x Guaratinguetá

Nacional-AM x Ponte Preta

16 horas

Batatais x Sport

Red Bull x Vitória

Audax-AP x América-MG

São Bernardo x Paraná

Brasílias x Goiás

São Francisco-BA x Remo

Primeira Camisa-SP x Ceará

Grêmio Osasco x Grêmio

Nacional-SP x Bahia

Flamengo-SP x Figueirense

17 horas

Ji-Paraná-RO x Mogi Mirim

19 horas

Olé Brasil-SP x Fluminense

Vitória-PE x ASSU-RN

21 horas

Internacional-SP x Santos