Santos vê clássico com o Corinthians no domingo como uma 'decisão'

O Santos já se prepara para uma verdadeira decisão no domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe sabe que uma vitória é fundamental para as pretensões do time na competição e se baseia nos bons resultados recentes contra o rival para surpreender fora de casa. A goleada sobre o Atlético-MG na quarta-feira também deu um fôlego novo à equipe. “Vencer o segundo colocado dá muita confiança, mas temos de ir jogo a jogo, somando pontos”, avisou Ricardo Oliveira, artilheiro do time no torneio com 17 gols.

O resultado deixou o Santos perto da zona de classificação para a Libertadores, mas a 14 pontos do líder Corinthians. Por isso, os jogadores não falam em título do Brasileirão, mas sabem que entrar no G-4 é viável, até porque o time vem embalado nas últimas rodadas. "Vai ser assim até o final e espero que a gente consiga esse objetivo que é chegar no G-4", explicou o zagueiro David Braz.

Para manter o ritmo, os jogadores tratam a partida de domingo, no Itaquerão, como uma final e sabem que é um jogo decisivo para as pretensões do time no campeonato. Os atletas festejaram muito a vitória sobre o vice-líder Atlético-MG, que dá moral para o clássico, e já enxergam o G-4 cada vez mais próximo. "A gente sabe que as duas rodadas eram importantes. Passamos pelo Atlético-MG e agora é descansar e pensar no Corinthians", afirmou o meia Lucas Lima.