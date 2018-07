Santos vê com pessimismo negociação pelo zagueiro Alex

A negociação dos últimos dias do Santos pelo zagueiro Alex, de 34 anos, parou de evoluir. O clube da Vila Belmiro disse não ter recebido resposta sobre o assunto do empresário do atleta, Giuliano Bertolucci, e passou a ver com pessimismo o desfecho da negociação pelo defensor.

O jogador, revelado pelo clube e campeão brasileiro em 2002, está sem contrato depois de ter deixado o Milan. Alex e a diretoria já tinham acordado salários. "Eu acho que ele não vem mais. Conversei com o empresário dele, não tive mais uma resposta e eu acho que não vem", disse o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, em entrevista à Rádio Globo.

Para a defesa o time apresentou recentemente o zagueiro argentino Fabián Noguera, que veio do Banfield, da Argentina. A comissão técnica vê Alex como um jogador experiente e identificado com a torcida para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Caso chegue a um acordo, o zagueiro encontraria no Santos o meia Elano e o volante Renato, outros dois remanescentes da campanha do título brasileiro de 2002.