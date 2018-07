Santos vê dificuldades para repatriar Robinho Sem Neymar e sem treinador, o Santos sonha com uma contratação de peso para dar novo ânimo à torcida no retorno do Brasileirão. As apostas da diretoria estavam no técnico argentino Marcelo Bielsa, descartado nesta segunda-feira, e no retorno de Robinho. As negociações com o ídolo santista, contudo, devem ter o mesmo caminho seguido pelo treinador estrangeiro.