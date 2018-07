Santos vê ligação entre sócios fantasmas e oposição

A direção do Santos começa a virar o jogo no escândalo dos sócios fantasmas. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, os presidentes do Comitê de Gestão, Odílio Rodrigues, e do Conselho Deliberativo, Paulo Schiff, deram informações sobre o andamento das investigações sobre as denúncias, que indicam fortes indícios de ligação entre Cláudio Kobayashi e outros dirigentes do grupo de oposição "Terceira Via" com a emissão de carteirinhas falsas.

Desde abril, o clube constatou a existência de seis mil sócios irregulares, alguns identificados como o gângster ítalo-americano Al Capone, o ditador chileno Augusto Pinochet e Vito Andolini, nome original do personagem Don Corleone na obra "O Poderoso Chefão", entre outros. Para a direção santista, a oposição se precipitou ao fazer a denúncia do caso na semana passada. "Vi o nome do Santos sendo exposto da pior maneira e a diretoria ser totalmente difamada e ter uma imagem ofendida, comprometida, causando prejuízos incontáveis", afirmou Odílio Rodrigues.

A empresa de comunicações que presta serviços ao Santos fez uma exposição audiovisual nesta terça-feira, detalhando os primeiros resultados da investigação dos sete casos de carteirinhas de fantasmas, ligando-os à integrantes da oposição santista - o clube investiga agora possíveis ligações com o pedido de emissão das outras cinco.

"Alexandre Alves Nardoni: encontramos o endereço em Alfenas-MG, na Avenida João J. Magalhães, número de 71. O clube fez uma consulta à sua base de dados para saber se tinha um associado no endereço. Identificaram Adriana Conceição Esteves, que mora no 75, não no 71. A correspondência foi entregue na casa de Adriana, uma associada, que não está adimplente com a sua anuidade. Acharam um arquivo de vídeo no Youtube de Adriane e Jones, três anos de união. Passamos a nos perguntar quem era Jones. Jones é um diretor social da Terceira Via. A Terceira Via fez uma denúncia de carteirinhas fantasmas, das quais a produção está ligada à própria Terceira Via", revelou a investigação santista.

"A respeito de Al Capone, o endereço é da Rua Aurantina, 141, no Sacomã, em São Paulo. Na mesma rua, encontraram o sócio Mario Barbosa, um velho conhecido do clube, e que lidera o movimento popular ''Acorda Santista'', grupo que faz ameaças aos membros do Comitê Gestor e que está sendo investigado em inquérito policial. Encontraram informações também em sua página no Facebook, com um fotografia de outra pessoa, com nome de Levan Kakiashvili. Não apenas o nome Mario Barbosa é falso, como a sua foto. Usando o Google Street View, as investigações acharam uma foto, de duas empresas, com os seus proprietários. Vendo quem frequenta a casa de um dos proprietários, veem as fotos de Cláudio Kobayashi, presidente da Terceira Via", completou a investigação santista.

OUTRO LADO

Um dos líderes da oposição e alvo da investigação, Orlando Rollo disse nesta terça-feira que a versão apresentada pela direção santista "é uma falácia porque não havia meio para que pessoas de fora fizessem as carteirinhas".