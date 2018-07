Santos vence, mas fecha rodada como vice do Grupo 7 na Copinha

Não foi a estreia esperada, mas o Santos começou vencendo na 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, ganhou do Confiança-SE por 1 a 0, na Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. A vitória apertada deixou o time paulista fora da liderança do Grupo 7, porque, na preliminar, o América, de Pernambuco, surpreendeu a Ferroviária e ganhou por 2 a 0. Os vencedores têm os mesmos três pontos, mas o time pernambucano ocupa o primeiro lugar por ter o melhor saldo de gols: 2 a 1.

"Não jogamos bem, o que acontece em qualquer estreia. Nós precisávamos impor nosso jogo, encurtar os espaços. Isso, infelizmente, não aconteceu", comentou o técnico Marcos Soares. Ele, porém, espera que seu time vá bem longe na competição, ao contrário do ano passado quando caiu na primeira fase. "É nosso obrigação avançar nas primeiras fases", concluiu.

Mas, para isso, o atual vice-campeão paulista da categoria sub-20 - perdeu o título para o Corinthians - vai ter que melhorar seu futebol. Neste sábado, até deu pinta de que venceria fácil, quando abriu o placar aos 10 minutos, mas isso não aconteceu. No lance do gol, Natan pegou o rebote dado pelo goleiro Denison após cabeceio de Sabino e empurrou a bola para as redes. E foi só na etapa inicial.

A situação não mudou no segundo tempo. O Confiança mostrou força, foi ao ataque, pressionou e até acertou uma bola no travessão dos paulistas. Mas o Santos acabou garantindo a vitória.

A segunda rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo será disputada na próxima segunda-feira. O Santos vai enfrentar a surpresa América-PE, a partir das 16 horas. No segundo jogo, a Ferroviária vai tentar a reabilitação diante do Confiança. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão avançar à segunda fase.

A primeira rodada da Copa São Paulo prossegue neste sábado com a disputa de mais 30 jogos. Outras 24 partidas vão ser realizadas no domingo.