Santos vence a Ponte Preta e se mantém no G-4 do Brasileirão

Com um futebol eficiente, o Santos venceu a Ponte Preta, neste sábado, na Vila Belmiro por 3 a 1 e se manteve no G-4 do Campeonato Brasileiro. Na reta final do primeiro turno - a partida foi válida pela 15ª rodada -, o resultado prova a força da equipe, que chegou à sua oitava vitória, e mostra que o time vai brigar até o fim pelas primeiras posições do torneio.

O problema é que nos próximos jogos, a começar pela partida de quarta-feira, contra o Gama, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o seu trio olímpico - Gabriel, Zeca e Thiago Maia se apresentam na próxima segunda-feira ao técnico da seleção brasileira nos Jogos do Rio, Rogério Micale, em Teresópolis.

No jogo deste sábado, o Santos começou pressionando a Ponte e chegou ao seu primeiro gol em uma jogada irregular em sua origem - Ricardo Oliveira voltava de posição de impedimento quando sofreu falta na entrada da área. Vitor Bueno bateu na trave e, no rebote, Victor Ferraz mandou de cabeça para a rede.

A Ponte voltou bem melhor na segunda etapa e deu trabalho para o goleiro Vanderlei. Mas o Santos foi mortal no contra-ataque. Aos dez minutos, Gabriel tocou para Ricardo Oliveira, que cruzou rasteiro na área - Douglas Grolli furou e a bola sobrou livre para Vitor Bueno apenas empurrar para o gol.

Depois, a Ponte acelerou ainda mais o seu jogo, mas o goleiro Vanderlei estava em uma tarde inspirada e fez boas defesas. Aos 26, outra retomada de bola rápida e o Santos chegou ao terceiro gol. Thiago Maia fez boa jogada, Ricardo Oliveira disputou a bola com o goleiro e ela sobrou limpa para Gabriel chutar para dentro. No fim, Roger ainda descontou para a Ponte, aos 39.

O triunfo levou o Santos aos 26 pontos, em quarto lugar no Brasileirão. O próximo compromisso do time no torneio está marcado para 24 de julho, diante do Vitória, em Salvador. No mesmo dia, a Ponte receberá o Internacional no Moisés Lucarelli. Derrotado neste sábado, o time de Campinas segue com 23 pontos, em sétimo lugar, mas sob risco de perder duas posições neste domingo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 x 1 PONTE PRETA

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima (Elano); Gabriel (Emiliano Vecchio) e Ricardo Oliveira (Rodrigão). Técnico: Dorival Júnior.

PONTE PRETA - João Carlos; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Wendel, Maycon e Matheus Jesus (Felipe Menezes); Rhayner, William Pottker (Roger) e Clayson (Giva). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Victor Ferraz, aos 22 minutos do primeiro tempo; Vitor Bueno, aos 10, Gabriel, aos 26, e Roger, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Maia, Gabriel e Zeca (Santos); William Pottker e Wendel (Ponte Preta).

PÚBLICO - 11.979 pagantes.

RENDA - R$ 364.360.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).