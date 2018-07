Santos vence Boca e vai à final da Libertadores feminina

A equipe feminina do Santos derrotou o Boca Juniors por 2 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, e garantiu vaga na final da Copa Libertadores de Futebol Feminino. Maurine e Suzana marcaram os gols do time brasileiro.

Na decisão, a equipe de Cristiane, eleita a terceira melhor jogadora do mundo em 2009, terá pela frente o Everton, do Chile, que eliminou o Deportivo Quito, do Equador, nos pênaltis mais cedo, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar.

Atual campeão, o Santos apresenta a melhor campanha do torneio, com aproveitamento de 100%. Venceu os cinco jogos disputados, com 24 gols, o melhor ataque da Libertadores. Grazi e Cristiane são as artilheiras, com sete gols cada.

Mesmo embalado no torneio, o time santista teve dificuldade para diante do Boca Juniors. Só conseguiu furar a retranca argentina aos 29 minutos do segundo tempo. Maurine abriu o placar em cobrança de falta. Suzana ampliou a vantagem e garantiu a vitória ao aproveitar rebote da goleira rival, após finalização de Maurine.