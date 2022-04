Santos inicia trilogia com o Coritiba com boa vitória na Vila Belmiro pelo Brasileirão

O Santos iniciou com convincente vitória sobre o Coritiba a trilogia que fará com o atual campeão paranaense. No primeiro embate - voltam a se enfrentar no Couto Pereira, pela Copa do Brasil, quarta-feira - os rivais protagonizaram um agradável primeiro tempo e o time da Vila Belmiro levou a melhor, com triunfo por 2 a 1 diante de um embalado e duro oponente, pelo Brasileirão.

Léo Baptistão e Henrique, contra, anotaram os gols do Santos. O artilheiro Léo Gamalho, de pênalti, fez para o Coritiba. Os goleiros trabalharam bem, com Alex Muralha fechando a partida tentando a igualdade na área no último lance.

Depois de segurar o empolgado Fluminense no Maracanã, trazendo um ponto na mala com empate sem gols, o Santos prometia postura ofensiva em sua estreia na Vila Belmiro no Brasileirão. A ordem era partir para cima do empolgado Coritiba, embalado pelas arquibancadas lotadas com mais de 13 mil torcedores.

O técnico Fabián Bustos, porém, perdeu uma peça importante em seu esquema por causa do desgaste físico. O camisa 10 Ricardo Goulart foi preservado seguindo a programação de carga individualizada do departamento de fisiologia.

Mesmo sem seu astro, o treinador santista optou por uma escalação extremamente ofensiva no início da trilogia com o Coritiba (farão mais dois jogos pela Copa do Brasil, o próximo já na quarta-feira e o segundo aguardando uma data para ser remarcado). O time da casa pisou no gramado com quatro atacantes: Léo Baptistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Jhojan Julio para derrubar sequência de nove jogos sem derrotas dos paranaenses: sete vitórias e dois empates.

Apesar do esquema ousado, o Santos foi surpreendido pelo começo atrevido do Coritiba que propôs o jogo no início e logo com dois minutos já colocou João Paulo para trabalhar. Os visitantes se lançaram com tudo e deram espaços preciosos e imperdoáveis.

Em um contragolpe rápido, Ângelo lançou Léo Baptistão que buscou servir Marcos Leonardo, livre. Guillermo tentou o corte e devolveu para o substituto de Goulart abrir o marcador. O VAR analisou o lance e confirmou o terceiro gol de Baptistão pelo Santos no ano.

A torcida seguiu em seu cântico do "vai pra cima deles, Santos" e Ângelo quase amplia. O garoto infernizava a defesa do Coritiba com sua velocidade aliada aos dribles. O jogo era agradável, aberto, e com chances de ambos os lados, com os goleiros trabalhando a todo momento.

Em um carrinho inocente de Zanocelo em Andrey, o árbitro marcou pênalti para o Coritiba e Léo Gamalho empatou batendo com perfeição no canto esquerdo. Os santistas ficaram bastante revoltados com a marcação do lance, reclamaram, mas de nada adiantou. A falta foi bastante questionável.

Nem deu muito tempo para o Coritiba festejar, contudo. Logo a seguir, uma roubada de bola no meio acabou em cruzamento de Lucas Pires e gol contra do experiente zagueiro Henrique.

Os times foram para o intervalo com confiança que poderiam obter um bom resultado pela ótima apresentação nos primeiros 45 minutos. Foi um lá e cá empolgante e que poderia ocasionar muitos mais gols.

A intensidade, porém, diminuiu na volta do intervalo. Era complicado manter a duelo em alta velocidade em jogo no horário do almoço. As disputas pela bola começaram a ser mais bruscas e as chances de gols minguaram.

Mesmo assim, João Paulo salvou o Santos em chute de Egídio e Muralha fez um milagre em linda jogada santista. Troca de quatro passes de cabeça até vir o cruzamento para Lucas Barbosa. O goleiro do Coritiba tirou em cima da linha.

Para não correr riscos, Bustos reforçou a defesa nos 15 minutos finais com Velázquez e troca no esquema para três zagueiros. Subiu a parede e garantiu o primeiro triunfo no Brasileirão após um belo primeiro tempo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 CORITIBA

SANTOS - João Paulo; Madson (Lucas Barbosa), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo (William Maranhão) e Léo Baptistão (Velázquez); Ângelo (Ângulo), Marcos Leonardo (Lucas Braga) e Jhojan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

CORITIBA - Alex Muralha; Guillermo (Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castan e Egídio; Willian Farías, Andrey (Val), Thonny Anderson (Robinho); Igor Paixão, Alef Manga (Adrián Martínez) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Léo Baptistão, aos 11, e Léo Gamalho (pênalti), aos 28, e Henrique (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alef Manga, Igor Paixão, Andrey e Guillermo (Coritiba) e Madson e Eduardo Bauermann (Santos).

ÁRBITRO - Wagner Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 433,040,00.

PÚBLICO - 13.052 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.