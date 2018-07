Santos vence Criciúma e avança com 100% na Copa SP

Com seis pontos, o Criciúma está eliminado. Os outros times do grupo já estavam eliminados: Capital-DF e Alecrim-RN. Outros 33 jogos serão realizados ainda neste sábado e mais seis fecham a rodada no domingo. No total, serão 32 clubes na segunda fase, com os 26 líderes de cada grupo e mais os seis melhores times pelo índice técnico.

As duas equipes entraram em campo neste sábado com os mesmos seis pontos. O Santos jogou melhor e mereceu a vitória. Abriu o placar com Diego Cardoso, aos 32 minutos, mas sofreu o empate aos 38 minutos com Iago, de cabeça. No segundo tempo, os donos da casa foram ao ataque e marcaram mais dois gols com Stéfano Yuri, aos 10 e aos 33 minutos.

Na última quinta e sexta-feira, pela terceira rodada, outros seis times garantiram suas vagas como líderes: Fluminense, no Grupo C; Taboão da Serra, no Grupo Q; São Carlos, no Grupo H; São Paulo, no Grupo W; Flamengo, no Grupo I; e Audax, no Grupo T.