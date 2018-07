Santos desbanca a zebra América-PE e ganha de virada na Copinha

Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Santos venceu sua segunda partida e, novamente, não teve facilidade. O adversário foi o América-PE, que saiu na frente com um gol de Diego Felipe, mas tomou a virada. Bruno Leonardo e Alessandro marcaram os gols santistas, na vitória por 2 a 1.

Com o resultado, os "Meninos da Vila" chegaram aos seis pontos, assumindo a liderança do Grupo 7, que conta ainda com os anfitriões da Ferroviária e Confiança-SE, ambos derrotados na rodada inicial.

No mesmo horário, o América-SP venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Grupo 1, disputado em Tanabi (SP), e se colocou na briga pela classificação. O Juventude lidera a chave com seis pontos, seguido por América e Tanabi, ambos com três, e a Chapecoense, na lanterna ainda sem pontuar.



Jogando em casa, no estádio Gilbertão, em Lins, o Linense venceu o São Bento por 2 a 1 e assumiu a segunda colocação do Grupo 4 com quatro pontos. O líder é o Botafogo, que venceu o Sobradinho-DF mais cedo e já está classificado.



No Grupo 8, o Ceará se recuperou da derrota a estreia e venceu o CSP-PB por 2 a 1, empatando com o time paraibano na segunda colocação com três pontos. O líder da chave de Porto Ferreira (SP) é o Joinville, que bateu o Guaratinguetá por 3 a 1 e chegou a seis pontos.

CLASSIFICADOS

Depois do Botafogo, mais quatro times garantiram classificação para a segunda fase da 47.ª Copa São Paulo Júnior com uma rodada de antecipação. Pela segunda rodada, na tarde desta segunda-feira, Avaí e Rio Claro venceram seus jogos e estão no mata-mata, além de Ponte Preta e Criciúma, que contaram com resultados favoráveis nos outros jogos de seus grupos. O Santos também venceu, mas ainda não está garantido.

Pelo Grupo 14, o Avaí bateu o Boca Júnior-SE por 5 a 2 e chegou aos seis pontos, garantindo a classificação. A outra vaga da chave disputada em Indaiatuba (SP) ficará entre os anfitriões do Primavera e o time sergipano. Com duas derrotas, o lanterna Paraná já está eliminado.

Quem também se classificou foi o Rio Claro. No Grupo 10, disputado no estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP), o time paulista venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1 e chegou aos seis pontos. Como o Criciúma já havia batido os donos da casa do Lemense por 2 a 0, os dois vencedores confirmaram vaga no mata-mata e se enfrentam na rodada final apenas para decidir quem fica com a primeira colocação.

A Ponte Preta também está na segunda fase. Depois de vencer, por 2 a 1, o Desportivo Brasil, o time de Campinas ficou com seis pontos e viu o Porto-PE vencer o Espigão-RO por 4 a 0 no Grupo 15, em Porto Feliz (SP), e se garantiu no mata-mata.

Confira os resultados da 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Lemense-SP 0 x 2 Criciúma-SC

Tanabi-SP 0 x 1 Juventude-RS

Guaratinguetá-SP 1 x 3 Joinville-SC

Sobradinho-DF 1 x 3 Botafogo-RJ

Primavera-SP 3 x 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 1 x 2 Ponte Preta-SP

América-SP 1 x 0 Chapecoense-SC

Linense-SP 2 x 1 São Bento-SP

América-PE 1 x 2 Santos-SP

CSP-PB 1 x 2 Ceará-CE

Rio Claro-SP 3 x 1 Atlético-GO

Boca Júnior-SE 2 x 5 Avaí-SC

Espigão-RO 0 x 4 Porto-PE