Santos vence fácil e avança às quartas da Copa São Paulo

SANTOS - Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos vem dando mostras que pode novamente levantar a taça da tradicional competição. O clube da Baixada Santista levou um susto no primeiro tempo, que terminou sem gols, mas depois goleou o Grêmio Osasco-SP por 4 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.

O seu próximo adversário, pelas quartas de final, será o Taboão da Serra-SP, que goleou o Audax-SP por 5 a 1. Este jogo deve ser confirmado para a própria Vila Belmiro, no sábado, mas no mesmo dia o time profissional estreia no Campeonato Paulista contra o XV de Piracicaba.

O JOGO

A expectativa da torcida era de que o Santos iria ganhar fácil. Mas encontrou um adversário bem armado, principalmente no sistema defensivo, e que era perigoso nos contra-ataques. Mas o time santista abriu o placar logo no começo do segundo tempo com Diego Cardozo, aos cinco minutos. Daí abriu a porteira da defesa do Grêmio Osasco, que não tinha sofrido nenhum gol em quatro jogos.

Stéfano Yuri, aos 7, e Jorge Eduardo, aos 32 minutos, fizeram mais dois gols. Aos 44, Mateus diminuiu cobrando pênalti. No minuto seguinte, Daniel Guedes anotou o quarto gol do Santos.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O Taboão da Serra, próximo adversário dos santistas, é considerado uma das surpresas da competição. Tanto que goleou o Audax por 5 a 1, em Taboão da Serra. Um dos gols foi marcado por Gustavo, artilheiro da competição com nove gols. O vice-artilheiro é o santista Diego Cardozo, com sete.