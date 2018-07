Santos vence Fluminense, encosta no Atlético-MG e se consolida no 4º lugar

O Santos conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Além de abrir vantagem contra um concorrente direto na briga pelas primeiras posições, nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time santista encostou no grupo dos três melhores que avançam diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Com os três pontos, o time da Baixada Santista foi para 51, dois a menos que o Atlético Mineiro, terceiro colocado. Agora distante da briga, o Fluminense permanece com 46, na quinta colocação. No dia 13, os dois times voltam a campo para dois clássicos. No Pacaembu, o Santos enfrenta o São Paulo. O time carioca receberá o Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Apesar do segundo tempo animado, o primeiro tempo foi bem aquém dos dois times que brigam na parte superior da tabela. Com um futebol pobre, os dois times abusaram dos passes errados, com 40 tentativas frustradas somente no primeiro tempo. Pior era o Santos, que não conseguia fazer a habitual pressão em casa e ter superioridade na posse de bola.

Somente aos 24 minutos da etapa inicial é que um goleiro entrou em ação. Após vacilo de Wellington Silva, Copete lançou Ricardo Oliveira, que finalizou e obrigou Júlio César a fazer boa defesa. O Fluminense, que também passava pelos mesmos problemas, ameaçou apenas uma vez. Foi aos 36, quando Wellington Silva fez boa jogada individual e chutou rasteiro. Vanderlei defendeu.

Já no segundo tempo, um gol logo no início mudou tudo. Aos 2 minutos, Renato fez um cruzamento preciso para Copete marcar de cabeça: 1 a 0. A desvantagem no placar fez o técnico Levir Culpi agir rápido, com a entrada de Richarlison no lugar de Pierre. O time, que até então pouco jogou, se lançou ao ataque e cresceu no jogo.

Aos 18, Vanderlei se esforçou, mas não evitou o gol. Após cruzamento de William Matheus, Marcos Júnior cabeceou e o goleiro fez grande defesa. Porém deu rebote e viu Wellington Silva empatar o jogo: 1 a 1. O jogo ficou mais aberto após o empate. Aos 29, Luiz Felipe chutou forte, de longe, e Júlio César quase se complicou.

Aos 33, Jean Mota cobrou falta e acertou o travessão. Na sequência, aos 34, o gol. Após escanteio cobrado pelo meia, Ricardo Oliveira cabeceou e fez 2 a 1 Santos. Dessa vez, o time praiano não deixou o adversário se impor em campo. Nos últimos minutos, o time se fechou na defesa até o apito final que deu nova vida ao time no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 x 1 FLUMINENSE

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota (Yuri) e Vechio (Rafael Longuine); Copete e Ricardo Oliveira (Rodrigão). Técnico: Dorival Júnior.

FLUMINENSE - Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre (Richarlison), Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington (Marquinho) e Marcos Junior (Henrique Dourado). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Copete, aos 2, Wellington Silva, aos 18, e Ricardo Oliveira, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

RENDA - R$ 141.310,00.

PÚBLICO - 5.253 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).