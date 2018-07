Santos vence Inter em jogo atrasado no Brasileirão

NOVA HAMBURGO -Internacional e Santos finalmente se enfrentaram nesta terça-feira em jogo atrasado da décima rodada do Campeonato Brasileiro, e os paulistas levaram a melhor. Mesmo atuando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e com a proposta clara de se fechar e aproveitar os contra-ataques, o Santos venceu por 2 a 1 com gols de Thiago Ribeiro e Renato Abreu. D''Alessandro descontou.

O resultado faz o Santos sonhar mais alto no Brasileirão. A equipe, que ainda tem um jogo a menos que as demais, subiu para a sétima posição, com 28 pontos, seis a menos que o Atlético-PR, quarto colocado. Na próxima rodada, a 20.ª, o adversário será o Flamengo, quinta-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Inter, sexto colocado, com 30 pontos, pega o Vitória, novamente no Estádio do Vale.

O jogo desta terça-feira foi marcado pela falta de criatividade de ambas as equipes, que só conseguiram marcar em jogadas de bola parada. Depois de diminuir o placar, o Inter até conseguiu levar mais perigo, mas esbarrou nos erros de finalização de seus atacantes, na eficiente marcação santista e em uma noite inspirada de Aranha.

O JOGO

O início foi movimentado, com as duas equipes chegando antes dos cinco minutos. Aos dois, Giva recebeu de Leandrinho, ganhou de Juan na velocidade e só não marcou porque o goleiro Alisson saiu abafando. Aos quatro, o Inter respondeu. Leandro Damião recebeu pela intermediária e tocou para Scocco, que arriscou por cima.

O Inter ainda teve mais uma boa chegada aos 12, quando Scocco ganhou de Cícero e bateu em cima de Edu Dracena. A sobra ficou com D''Alessandro, que bateu colocado à direita. Mas logo a marcação santista começou a levar a melhor. O time paulista deixava os donos da casa chegarem até a intermediária, mas então apertavam a marcação e tentavam sair em contra-ataque.

Nenhuma das duas equipes tinha sucesso ofensivamente, o que fez o jogo ficar morno. O Santos via o Inter dominar as ações, mas "achou" seu primeiro gol em um lance de bola parada. Aos 27, Leandrinho cobrou escanteio da direita, Cícero desviou na primeira trave e Thiago Ribeiro chegou por trás para tocar para as redes.

O Inter cresceu e começou a incomodar mais. Primeiro foi Scocco que costurou pela intermediária e bateu por cima. Depois, o jovem Otávio tabelou com o atacante argentino e bateu para boa defesa de Aranha. D''Alessandro ainda teve a última chance em cobrança de falta, mas o placar não mudaria mais no primeiro tempo.

O time da casa voltou para o segundo tempo com a mesma postura, mas seguia sem conseguir furar o bloqueio santista. Insatisfeito, o técnico Dunga fez duas alterações, com as entradas de Alex e Caio nas vagas de Jackson e Scocco. Logo no primeiro lance, Ygor, agora atuando como lateral-direito, cruzou e Caio quase marcou.

O Inter ganhou em velocidade e ficou mais incisivo. Improvisado, Ygor infernizava a vida de Emerson pelo lado direito do ataque, mas o Santos contou com a sorte para fazer o segundo. Claudinei Oliveira colocou em campo Renato Abreu na vaga de Leandrinho e o meia foi direto cobrar uma falta pelo lado direito. Ele não pegou tão bem, mas a bola desviou na barreira e Alisson não alcançou.

O gol desestabilizou o Inter e aí o Santos cresceu. Renato Abreu levou perigo em novo chute de longe, e Gustavo Henrique perdeu a chance de marcar de cabeça. Então foi a vez do Inter "achar" um gol. Após escanteio da direita, Caio cabeceou, a bola tocou no braço de Alison e o árbitro marcou pênalti. D''Alessandro bateu bem e diminuiu.

Desta vez o gol animou o Inter, que passou a perder chance atrás de chance. Cicinho recuou mal e entregou a bola para Leandro Damião, que ganhou de Edu Dracena na corrida e, sozinho, foi parado por Aranha. Na sequência, D''Alessandro fez boa jogada pela direita e cruzou para Rafael Moura, que cabeceou para fora. Caio, nos acréscimos, ainda jogaria por cima mais uma grande oportunidade.

FICHA TÉCNICA:

INTER 1 X 2 SANTOS

INTER - Alisson; Jackson (Alex), Alan, Juan e Fabrício; Ygor, Willians, Otávio (Rafael Moura) e D''Alessandro; Scocco (Caio) e Leandro Damião. Técnico: Dunga.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Emerson; Alison, Alan Santos (Renê Júnior), Leandrinho (Renato Abreu) e Cícero; Thiago Ribeiro e Giva (Everton Costa). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 27 minutos do primeiro tempo. Renato Abreu, aos 21, e D''Alessandro, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Willians (Inter); Cicinho, Alison, Edu Dracena (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Fabrício (Inter).

RENDA - R$ 245.576,00.

PÚBLICO - 8.382 torcedores (7.793 pagantes).

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).