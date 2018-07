Santos vence na Vila Belmiro, segue vivo na Copa Paulista e elimina o Mirassol

Em partida que fechou a quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista, o Santos, que disputa a competição com o time B, bateu o Mirassol por 3 a 2, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e segue com chances de classificação às quartas de final. Com mais uma derrota, a equipe do interior foi eliminada.

O resultado positivo levou o time praiano aos cinco pontos no Grupo 6, atrás do líder Desportivo Brasil, com nove, e o São Caetano, com sete. O Mirassol, com apenas um ponto, joga as duas últimas partidas apenas para cumprir tabela.

Nos dois jogos restantes, o Santos recebe o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira, e decide a vaga em confronto direto contra o São Caetano, no próximo domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Ao final da segunda fase, os dois melhores de cada um dos três grupos, mais os dois melhores terceiros colocados, garantem classificação para as quartas de final. O campeão pode escolher entre uma vaga para a Copa do Brasil ou Série D de 2018. A outra fica com o vice.