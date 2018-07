Santos vence nos pênaltis e vai à semifinal da Copa SP

JAGUARIÚNA - Assim como na fase anterior, quando eliminou o Grêmio Osasco, o Santos garantiu a classificação para as semifinais da Copa São Paulo nos pênaltis depois de ter empatado com o Audax-SP por 1 a 1 no tempo normal. A partida foi realizada neste sábado no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna. O time da Baixada enfrenta o vencedor de Palmeiras e Cruzeiro, que vão medir forças na tarde deste sábado em Barueri.

O Audax foi superior durante todo o primeiro tempo, inclusive acertando uma bola na trave, e abriu o placar aos 20 minutos com o meia Caio, em uma falha do goleiro Gabriel, que salvaria o Santos depois defendendo uma pênalti.

Já a etapa final foi mais equilibrada e o empate saiu em um golaço de Giva, aos 38 minutos. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Gabriel, que defendeu duas cobranças e garantiu a vitória do Santos por 4 a 3.

No domingo, o São Paulo enfrenta o Goiás, às 10 horas, no Estádio Luisão, em São Carlos. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Grêmio e Bahia, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.