Santos vence o Deportivo Quito por 7 a 0 na Copa Libertadores Feminina

O Santos encerrou a primeira fase da Copa Libertadores de Futebol Feminino em primeiro lugar no Grupo A e com mais uma goleada. Na noite de segunda-feira, as atuais campeãs continentais derrotaram o Deportivo Quito por 7 a 0, em partida realizada na Arena Barueri.

Com o resultado, o Santos chegou aos 12 pontos em quatro partidas disputadas e avançou às semifinais. A equipe já marcou 22 gols no torneio e ainda não teve a defesa vazada. Além disso, conta com as duas artilheiras da Libertadores, já que Cristiane e Grazi somam sete gols.

O próximo adversário do Santos ainda não está definido e sairá do Grupo B, que já tem o Everton, do Chile, garantido nas semifinais. O Boca Juniors, da Argentina, e a Universidad Autónoma de Assunção, do Paraguai, disputam a outra vaga da chave.

Na segunda-feira, Cristiane foi o grande destaque da vitória santista sobre o Deportivo Quito ao marcar três gols. Os outros gols da goleada foram feitos por Grazi, Suzana, Maurine e Thais.