Santos vence o Guarani e assume a vice-liderança do Brasileirão

Mesmo sem contar com uma noite inspirada de Neymar e Ganso, o Santos venceu o Guarani por 3 a 1, na Vila Belmiro, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, colocando a equipe santista na vice-liderança da competição, com oito pontos, dois a menos que o líder Corinthians.

Veja também:

BRASILEIRÃO: Classificação e resultados

Curiosamente, os dois se enfrentarão neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, com a liderança em jogo. O técnico Dorival Jr, no entanto, não está nada contente. Apesar de ter recolocado os garotos Neymar, Ganso e André - afastados por uma partida por indisciplina - no time, o técnico demonstrou irritação com o futebol apresentado, chegando a substituir Neymar no segundo tempo.

Já o Guarani, que conheceu sua primeira derrota na competição, está com seis pontos, está 12.ª posição, e agora terá pela frente outro time complicado, o São Paulo, no mesmo dia e horário, em Campinas.

O JOGO

O primeiro tempo começou como o torcedor santista esperava: com um gol de Neymar que, de corte de cabelo novo, cortou seu marcador e chutou no contrapé do goleiro Douglas, aos dois minutos.

A lembrança da goleada do primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil veio à tona, mas o Guarani - de técnico novo, assim como elenco -, tinha outras ideias. Aos poucos, o time campineiro tomou conta do jogo com bons toques no meio-campo de Paulo Roberto e Preto. O empate, no entanto, viria num lance de bola parada. Aos 37, o veterano Baiano, ex-Santos, cobrou falta pela direita e, contando com a ajuda do goleiro Felipe, marcou o gol.

Santos 3 Felipe; Pará Edu Dracena , Durval e Léo ; Arouca, Wesley (Rodriguinho), Marquinhos (Zé Eduardo) e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Marcel) e André. Técnico: Dorival Jr Guarani 1 Douglas; Rodrigo Heffner , Fabão, Aílson e Márcio Careca; Renan, Baiano (Fabinho), Paulo Roberto e Preto (Everton); Mazola (Ricardo Xavier) e Roger . Técnico: Vágner Mancini Gols: Neymar, aos dois minutos, e Baiano, aos 37 minutos do primeiro tempo; Marcel, aos 41, e André, aos 43 minutos do segundo tempo Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP) Renda: R$ 143.715,00 Público: 5.146 pagantes Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

O jogo fraco do Santos na primeira etapa fez com que a torcida usasse o árbitro Wilson Luiz Seneme como válvula de escape. Em dois lances, aos oito e aos 43 minutos, o árbitro não deu pênaltis a favor da equipe praiana.

A reclamação não eximiu o Santos de seu jogo aquém do esperado. O Guarani manteve o bom ritmo no segundo tempo, chegando a criar duas boas chances para virar o placar, mas sem êxito na hora da conclusão.

Irritado com o futebol apresentado pelo seu time, Dorival Jr optou por modificar o esquema tático, tirando Marquinhos para a entrada de Zé Eduardo. O time melhorou e chegou a criar duas chances, desperdiçadas. E, numa atitude "impensável' para o torcedor santista, Neymar foi substituído pelo centroavante Marcel, que tratou de marcar o segundo gol aos 41 minutos, numa cabeçada após belo cruzamento de Léo.

Com a partida ganha, o Santos apenas contou com o erro de posicionamento do até então bem estruturado Guarani para chegar ao terceiro gol aos 43, com André, após belo toque de cabeça de Marcel.

NOTAS

Abrir mão de Renan, Roger e Mazola não poderão ajudar o Guarani diante do São Paulo, clube que detém os direitos federativos de tais atletas +++ Este foi o terceiro confronto entre os dois clubes no ano, com duas vitórias santistas, além de 13 gols marcados +++ Neymar saiu de campo com o ombro direito enfaixado após queda feia nos minutos finais do primeiro tempo.