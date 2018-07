Santos volta a derrotar o Paysandu e avança às quartas da Copa do Brasil

O Santos jogou desfalcado, mas a ausência de David Braz e Copete não atrapalhou e o time conseguiu passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe venceu novamente o Paysandu, por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém. Como já haviam levado a melhor no jogo de ida por 2 a 0, na Vila Belmiro, os paulistas garantiram vaga sem maiores sustos.

Agora, o Santos aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Antes disso, volta o foco para o Campeonato Brasileiro, pelo qual estreará neste domingo, quando visita o Fluminense no Maracanã, às 11 horas da manhã.

Logo no começo da partida desta quarta, as duas equipes apostaram na velocidade, mas faltou qualidade na finalização, apesar da eficiência nas jogadas. Quando a bola chegou perto dos gols de Paysandu e Santos, Emerson e Vanderlei foram competentes. Com a vantagem, o time paulista mostrou tranquilidade, manteve marcação apertada e cadenciou o jogo.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Lucas Lima fez um belo lançamento para Vitor Bueno, que tocou a bola para Bruno Henrique finalizar para a rede. O Santos soube conter as ações do adversário na reta final da primeira etapa e contou com dia inspirado de Vanderlei para manter a vantagem.

Mas no segundo tempo, veio o empate logo aos três minutos. Rodrigo Andrade fez boa jogada e cruzou a bola para Diogo Oliveira, que bateu direto no canto, sem chance de defesa para Vanderlei. Só que o Santos era superior e acabou com a empolgação do Paysandu aos 16. Vitor Bueno cruzou rasteiro para Bruno Henrique, que dominou na área e marcou novamente.

Sem qualquer chance de reação, o Paysandu ainda levou o terceiro gol aos 34, quando Kayke desviou cruzamento de Jean Mota para marcar. Nos acréscimos, Wilkerson ainda quase marcou o segundo dos donos da casa, mas ficou nisso.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 3 SANTOS

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Hayner; Augusto Recife, Wesley (Alfredo), Rodrigo Andrade (Ricardo Capanema) e Leandro Carvalho; Bergson (Wilkerson) e Diogo Oliveira. Técnico: Marcelo Chamusca.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber Reis e Jean Mota; Thiago Maia, Renato (Leandro Donizete), Lucas Lima e Vitor Bueno; Bruno Henrique (Thiago Ribeiro) e Ricardo Oliveira (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Bruno Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo; Diogo Oliveira, aos três, Bruno Henrique, aos 16, e Kayke, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Cléber Reis (Santos).

RENDA - R$ 251.370,00.

PÚBLICO - 13.548 pessoas

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).