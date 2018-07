Santos vence Ponte Preta e decide o Paulista Feminino com o Rio Preto

Os clubes finalistas do Campeonato Paulista de Futebol Feminino estão definidos. Um dia após o Rio Preto avançar para a decisão do torneio estadual, o Santos também assegurou a sua classificação ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0, na Vila Belmiro, neste domingo.

O Santos entrou em campo em vantagem, pois havia triunfado no jogo de ida por 1 a 0. E a equipe fez ainda melhor neste domingo. Brena encaminhou a nova vitória com o gol marcado aos dez minutos do primeiro tempo, enquanto Ketlen sacramentou a classificação as 23 minutos da etapa final.

O Rio Preto havia obtido a classificação no último sábado ao segurar o empate por 0 a 0 com o Corinthians na Arena Barueri. No jogo de ida, o time do interior paulista abriu vantagem na série ao triunfar por 2 a 0 como mandante.

As datas das finais do Campeonato Paulista ainda não foram definidas, mas o certo é que o Santos será o mandante no jogo de volta, pois possui campanha melhor. A decisão do torneio será a mesma do ano passado, quando o Rio Preto foi o campeão estadual.