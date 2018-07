Santos vence Taboão e chega às semifinais da Copa São Paulo

BARUERI - O Santos é o primeiro semifinalista da 45.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado, na Arena Barueri, o time da Vila Belmiro venceu o Taboão da Serra por 3 a 0, na abertura das quartas de final. Agora, a equipe vai esperar a definição do seu adversário nas semifinais, que será o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, que se enfrentam, nesta tarde, a partir das 17 horas.

Esta foi a sexta vitória seguida dos santistas, que mantêm os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo e o melhor ataque do torneio, com 24 gols marcados. O primeiro gol da partida foi marcado por Paulo Ricardo, num chute bem colocado de dentro da área, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Depois Serginho invadiu a área pelo lado esquerdo e deu um leve toque sobre o goleiro, aos 30 minutos, ampliando para 2 a 0. O placar foi fechado aos 24 minutos da etapa final com o gol marcado por Diego Cardozo, em cobrança de pênalti.

Na fase de grupos, o Santos goleou o Alecrim-RN, por 8 a 0, fez 2 a 0 no Capital-DF e bateu o Criciúma por 3 a 0. Depois, passou pelo Kashiwa Reysol, por 4 a 0, e pelo Grêmio Osasco, por 4 a 1. E agora eliminou o Taboão, seguindo firme na luta pelo bicampeonato da Copa São Paulo.