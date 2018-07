Santos vende 11 mil ingressos para jogo no Pacaembu

O Santos já vendeu 11 mil ingressos para o jogo no Pacaembu, domingo, diante do Santa Cruz. Os jogadores esperam um estádio cheio em São Paulo para que o time consiga consolidar a posição no G4, conquistada depois das vitórias diante do Corinthians e Botafogo.

"Nós queríamos jogar na Vila, mas nossa torcida é forte no Pacaembu também. Ela será importante para conseguirmos continuar buscando o título", diz o lateral Zeca.

Ele deixou de lado a costumeira neutralidade dos jogadores em relação aos rivais e deu seu palpite para o clássico deste sábado entre Corinthians e Palmeiras. "O empate seria melhor para o Santos, mas o Santos tem que pontuar contra o Santa Cruz", disse o jogador.

Igualdade no clássico obviamente beneficiaria o Santos. Vitória do Palmeiras deixou o clube da Vila Belmiro mais longe da liderança; triunfo do Corinthians significaria uma disputa mais acirrada pela quarta posição do Brasileirão.

Para o jogo diante do Santa Cruz, o Santos deve escalar novamente a dupla de zaga formada por David Braz e Gustavo Henrique. Desfalque na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Botafogo por causa de um incômodo na panturrilha direita, o defensor não treinou nesta sexta-feira e dificilmente terá tempo para retomar o ritmo até o jogo de domingo.