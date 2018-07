Santos vende 6500 ingressos para jogo contra o Joinville

O Santos já vendeu cerca de 6.500 ingressos para o jogo contra o Joinville, domingo, às 11h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O clube espera ultrapassar a marca dos 15 mil pagantes até o intervalo da partida, quando se encerram as vendas.

O número vendido antecipadamente é significativo, considerando que o público da última partida, por exemplo, a vitória contra o Sport, quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi pouco mais de oito mil pagantes.

O Santos trata o evento como “jogo da família” e ofereceu promoções especiais. Pagam meia-entrada os acompanhantes de sócios do clube e os torcedores que se apresentarem à bilheteria da Vila Belmiro com camisa oficial do Peixe. O bilhete mais barato é a meia das arquibancadas superiores, por R$ 20, e o mais caro é a inteira da cadeira coberta lateral, por R$ 100.

Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos na quarta-feira, pela internet e 11 postos autorizados – inclusive na loja Santos na Área (Rua Augusta), Pacaembu e Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.