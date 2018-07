Santos vende atacante Miralles para clube mexicano

SANTOS - Miralles não é mais jogador do Santos. O atacante argentino de 30 anos, que não vinha sendo aproveitado desde a demissão do técnico Muricy Ramalho, no fim de maio, foi vendido ao Atlante, do México. As partes não informaram o valor da transação.

Como Miralles chegou à Vila em troca pelo meia Elano, 20% do valor da negociação ao Atlante será repassado à Teisa, fundo de investidores formado por santistas e que tinha participação nos direitos econômicos do jogador que hoje está no Grêmio. Em um ano de clube, Miralles participou de 34 jogos e marcou 12 gols.

Um dos motivos do seu afastamento foi a decisão da cúpula santista de reduzir o elenco e baixar o alto valor da folha de pagamento no futebol. O atacante argentina ganhava R$ 175 mil por mês e tinha baixo aproveitamento em razão das seguidas lesões. Antes de Miralles, o Atlante se interessou pelo meia argentino Pato Rodriguez, que chegou a viajar ao México, mas não acertou as bases salariais com o clube. Ele também está encostado no Santos, que facilita a sua saída para se livrar do pagamento do salário mensal de R$ 160 mil. Com contrato até julho de 2016, tem 39 jogos com a camisa santista e apenas dois gols marcados.