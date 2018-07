Santos venderá só 320 ingressos a sócios para semifinal da Libertadores

O Santos vai iniciar, a partir das 15 horas desta segunda-feira, a venda de apenas 320 ingressos disponibilizados para sócios para o confronto desta quarta, contra o Corinthians, no Pacaembu, palco do duelo de volta entre os dois times na semifinal da Copa Libertadores. O número é considerado baixo pelo fato de que a diretoria santista recebeu dos corintianos um total de 1.300 bilhetes.

Por meio de nota publicada em seu site oficial no último domingo, o Santos explicou que os 980 ingressos não disponíveis para os sócios já foram divididos entre funcionários, diretoria, conselheiros, torcidas organizadas e patrocinadores.

O Santos vem festejando o aumento no número de associados após a criação do programa Sócio Rei, mas, na prática, os torcedores que aderiram a ele têm sofrido para ver o seu time de perto até mesmo quando o clube atua como mandante. Na semana passada, antes do duelo de ida contra o Corinthians, na Vila Belmiro, as vendas de ingressos para associados geraram muitas críticas dos torcedores santistas, pois apenas 6 mil deles foram destinados a integrantes do Sócio Rei e a dificuldade foi grande para adquiri-los.

Naquela ocasião, a comercialização, realizada através da internet, foi aberta às 12 horas e às 13h40 já não havia mais entradas disponíveis para sócios, fato que levou torcedores a irem até a Vila Belmiro para tentar comprar ingressos no local, mas a grande maioria deles não teve sucesso.

Com isso, a tendência é a de que essa carga de 320 bilhetes disponíveis para este confronto de quarta-feira seja esgotada rapidamente pelos sócios, que poderão adquirir ingressos apenas na Vila Belmiro e no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os mesmos serão vendidos a R$ 50 cada um e cada associado terá direito a comprar apenas uma entrada por carteirinha (de titular ou dependente).

O Santos ainda enfatizou que, antes do início das vendas nas bilheterias, serão distribuídas senhas entre os integrantes da fila de torcedores até chegar ao número total de ingressos disponíveis (apenas 160 em cada posto).