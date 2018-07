Santos viaja sem 5 titulares, poupa até Montillo e escala garotos da base

SANTOS - O técnico interino Claudinei Oliveira abriu mão de utilizar a força máxima que tinha à disposição no Santos para confronto de volta diante do Crac, nesta quarta-feira, às 21h50, em Catalão (GO), pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador resolveu poupar cinco dos seus atuais titulares, entre eles o meia Montillo.

Além de Montillo, ficaram fora da lista de relacionados o zagueiro Edu Dracena, o lateral-esquerdo Léo e o meia Cícero, todos descartados por opção técnica, além de do volante Arouca, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, mas ainda readquirindo a forma física ideal. "O Léo, o Montillo e o Cícero vinham numa sequência longa de jogos e o Edu Dracena se recuperou recentemente de uma lesão. Foi por precaução, devido ao desgaste da viagem", justificou Claudinei, nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Desta forma, o Santos terá uma equipe cheia de garotos formados na base do clube neste confronto no qual o time precisará de uma vitória simples ou empate por dois ou mais gols para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Como empatou por 1 a 1 na Vila Belmiro no duelo de ida, a equipe goiana poderá avançar com uma igualdade sem gols nesta quarta.

O interino santista relacionou 20 jogadores para a partida em Catalão, sendo que 14 deles foram revelados pela base santista. E a principal novidade desta lista é o volante Lucas Otávio, que foi titular do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.

O atacante Victor Andrade, recuperado da cirurgia das amígdalas e desvio de septo, também está entre os relacionados, na qual também entrou o garoto Gabriel Barbosa, atacante que esteve treinando com a seleção brasileira sub-17.

Além dos cinco titulares poupados, o Santos também não contará nesta quarta-feira com os volantes Renê Júnior e Marcos Assunção e o zagueiro Neto, que se recuperam de lesões, e com o lateral Cicinho, recém-contratado. Este último não pode jogar por já ter defendido a Ponte Preta nesta edição da Copa do Brasil.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Aranha e Vladimir.

Zagueiros - Durval, Gustavo Henrique e Jubal.

Laterais - Bruno Peres, Emerson, Mena e Rafael Galhardo.

Volantes - Alan Santos, Alison e Lucas Otávio.

Meias - Leandrinho, Léo Cittadini e Pedro Castro.

Atacantes - Gabriel, Giva, Neilton, Victor Andrade e Willian José.