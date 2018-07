Santos viaja sem Elano para a estreia no Brasileiro contra o Avaí

Depois de poupar os principais jogadores contra o Maringá pela Copa do Brasil, o Santos vai a campo com o que tem de melhor na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

A principal baixa é o meia Elano, que foi vetado da partida por conta de um incômodo na panturrilha esquerda. Ele se machucou no empate por 2 a 2, no Paraná, pela Copa do Brasil. Outra ausência é do também meia Serginho, que também se lesionou no jogo do meio de semana.

O elenco ainda não terá o recém-contratado Rafael Longuine. Apesar de já estar regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, ele ainda precisa aprimorar o condicionamento físico antes de fazer sua estreia.

Confira os atletas do Santos relacionados:

Goleiros: Gabriel Gasparotto e Vladimir.

Laterais: Cicinho, Chiquinho e Victor Ferraz.

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique e Werley.

Meio-campistas: Leandrinho, Léo Cittadini, Lucas Lima, Lucas Otávio, Marquinhos Gabriel, Renato e Valência.

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Robinho.