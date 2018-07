Santos viaja sem Marcos Assunção para Barcelona

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores do Santos relacionados para o confronto de sexta-feira com o Barcelona, no Camp Nou, que vale o Troféu Joan Gamper. As principais ausências são os volantes René Júnior e Marcos Assunção, que estão lesionados.

A lista também conta com os laterais Cicinho e Mena, recém-contratados pelo Santos, assim como o atacante Thiago Ribeiro, principal reforço do time para a sequência desta temporada e que veio do Cagliari, da Itália. Os jogadores relacionados viajam nesta tarde para a Espanha e tem retorno ao Brasil previsto para o próximo sábado.

A realização do jogo entre Barcelona e Santos faz parte do acordo firmado entre os clubes na negociação que resultou na ida de Neymar ao clube catalão. O atacante se consagrou pelo clube da Vila Belmiro e foi campeão da Libertadores em 2011, do Campeonato Paulista em 2010, 2011 e 2012, da Copa do Brasil de 2010 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

O Troféu Joan Gamper homenageia o fundador e primeiro presidente do Barcelona. Em 1998, o Santos participou do torneio amistoso e perdeu na disputa de pênaltis após empate por 2 a 2 com o clube catalão.

Confira a lista de relacionados do Santos para o jogo com o Barcelona:

Goleiros: Aranha e Vladimir

Zagueiros: Edu Dracena, Durval e Gustavo Henrique

Laterais: Cicinho, Léo, Mena e Rafael Galhardo

Meio-campistas: Alan Santos, Arouca, Cícero, Leandrinho, Léo Cittadini, Montillo e Pedro Castro

Atacantes: Gabriel, Giva, Neilton, Thiago Ribeiro, Victor Andrade e Willian José