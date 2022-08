Santos visita Coritiba em busca de melhorar aproveitamento como visitante no Brasileirão

Ainda sem poder contar com os reforços Luan e Nathan, o Santos enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense, às 20h, finalizando a 21ª rodada do Brasileiro. A equipe paulista não perde há três jogos, mas ainda vive uma situação de gangorra no Brasileiro, em busca da primeira vitória sob o comando de Lisca, que empatou com Fortaleza e Fluminense após a vitória sobre o Botafogo, ainda sob o comando interino de Marcelo Fernandes. O maior problema santista está justamente quando é visitante.

No meio da tabela com 27 pontos, o Santos precisa ganhar para não se distanciar mais do G-6 (os seis primeiros garantem uma vaga na Libertadores) e ainda evitar que as equipes que lutam para não cair se aproximem. Atuando longe da Vila, o time mostra que é uma “visita educada”. No primeiro turno, jogou oito vezes fora de casa e obteve apenas uma vitória, empatou quatro e perdeu três.

O que pode animar o torcedor é que terá pela frente um rival conhecido. Essa será a quarta vez que a equipe alvinegra enfrentará o Coritiba no ano. A primeira foi na abertura do Brasileiro quando venceu por 2 a 1. Depois, pela terceira rodada da Copa do Brasil, eliminou o clube paranaense (derrota fora por 1 a 0 e vitória em casa por 3 a 0).

“Fora de casa não tivemos muitos êxitos no primeiro turno, mas agora estamos focados e mais preparados para ganhar fora de casa também. A gente sabe que o desempenho dentro de campo é resultado do que fazemos nos treinos e os últimos dois jogos foram uma prova disso, pois tivemos uma melhora. Estamos preparados para fazer bons jogos e as vitórias vão vir”, afirmou o zagueiro Bauermann, que volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Fluminense.

O técnico Lisca, porém, ainda não poderá escalar os novos reforços, já que Luan e Nathan, apesar de já treinarem, ainda não tiveram seus nomes inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O treinador ainda tem duas dúvidas: o zagueiro Alex se recupera de um entorse no tornozelo e lateral-esquerdo Lucas Pires vem de uma contusão no joelho. O que está certo é que ele não terá Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No Coritiba, que tem 22 pontos e já briga para fugir da zona de rebaixamento, o técnico Gustavo Morínigo terá a volta de Thonny Anderson e ainda poderá escalar os novos reforços: o lateral-esquerdo Rafael Santos e o atacante Hernán Pérez.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA x SANTOS

CORITIBA - Alex Muralha; Guilherme Biro, Henrique, Luciano Castan e Rafael Santos; Bernardo, Bruno Gomes, Thonny Anderson e Régis; Hernán Pérez e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba.