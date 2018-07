Santos visita o Avaí para alavancar números de Neymar

seguido por Jonas, com 40 - e a conquistar outras marcas.

Se repetir o recital de bola que deu na vitória por 4 a 1 - marcou três gols - contra o Goiás, domingo passado, no Serra Dourada, o atacante de 18 anos vai melhorar a sua votação no concurso promovido pela CBF para ser o "craque da galera" - está em 10º. lugar. E também continuará avançando para se tornar o maior goleador santista pós Pelé, caso cumpra pelo

menos metade do contrato de cinco anos.

Desde que foi promovido à profissional, no começo de 2009, o novo reizinho da Vila Belmiro marcou 56 gols com a camisa santista e um pela seleção brasileira, na sua estreia, diante dos Estados Unidos. Na lista dos maiores goleadores do clube depois que Pelé foi para o Cosmos, em 1974, Neymar acaba de ultrapassar Paulinho McLaren (55 gols), Elano e Pita (53), graças aos três marcados diante do Goiás.

Para o treinador interino Marcelo Martelotte, o jogo também vai servir de base para novas observações que ele vai usar no relatório a ser entregue a Adílson Batista, que assumirá o cargo no dia 6 de dezembro. Edu Dracena e Marquinhos serão poupados para dar vez a Bruno Aguiar e ao meia Felipe Anderson, do sub 17. Possebon e Keirrison também estarão no

time e serão avaliados.