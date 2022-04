Santos visita o Coritiba pela Copa do Brasil três dias após vitória pelo Brasileirão

Após fazer a lição de casa pelo Brasileirão, o Santos agora quer melhorar seu aproveitamento longe da Vila Belmiro no segundo confronto seguido com o Coritiba, às 19h30 desta quarta-feira. O novo duelo, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Será o segundo de três jogos que os times farão por diferentes competições. No domingo, entraram em campo pelo Brasileirão e a equipe paulista levou a melhor por 2 a 1. Desta vez, o duelo vale vaga nas oitavas de final. O jogo da volta, na Vila Belmiro, ainda não tem data definida.

No Couto Pereira, o Santos espera melhorar seu rendimento atuando fora de casa. Na temporada passada, esse foi o grande ponto fraco da equipe. Foram apenas três vitórias longe da Vila no último Brasileirão, uma delas sobre o lanterna Chapecoense, que registrou a pior campanha da história dos pontos corridos.

Sob o comando de Fabián Bustos, este aproveitamento segue baixo. Dos oito jogos em que o argentino comandou o time, cinco foram disputados fora de casa, com três empates e duas derrotas. No Couto Pereira, o Santos pode conquistar sua primeira vitória longe da Vila sob a liderança de Bustos.

"Tive oito jogos no clube, o que perdemos foi para o Palmeiras no campo deles, um dos mais fortes do continente, perdemos para o Banfield, na Argentina. Para ganhar temos que ser mais efetivos. Melhoramos o funcionamento da equipe. Hoje temos variantes táticas, defensivas e ofensivas que não tínhamos. Crescemos com intensidade", comentou o técnico.

Essas variações devem ser vistas pelo torcedor nesta quarta. Bustos indicou que pode até mudar o sistema tático, indicando possível retorno da formação com três zagueiros. No primeiro jogo contra o Coritiba, ele alterou o esquema no segundo tempo, quando colocou Velázquez em campo para compor a zaga com Maicon e Eduardo Bauermann.

Para tanto, sacou Léo Baptistão do time. Essa pode não ser a única mudança no setor nesta quarta. Isso porque a disputa pela vaga de titular no ataque esquentou no Santos. No domingo, Ângelo se destacou e até ganhou elogios do treinador, que pode deixar o reforço Bryan Angulo começando novamente no banco.

Marcos Leonardo, Lucas Braga e Jhojan Julio também estão na briga, assim como o próprio Baptistão, que jogou mais recuado no fim de semana, substituindo Ricardo Goulart. Poupado no domingo, o meia deve ser titular nesta quarta. A única baixa certa para este jogo é o volante Camacho, que cumprirá suspensão por levar o cartão vermelho no confronto com o Fluminense-PI, pela segunda fase da competição.

Para o Coritiba, o novo encontro não é apenas a revanche. Também significa a chance de quebrar uma série de cinco jogos sem vencer o rival paulista - a última aconteceu no Brasileirão de 2016. Pela Copa do Brasil, será apenas o segundo confronto entre as equipes. Na primeira, em 2000, o time da Vila Belmiro levou a melhor.

Incomodado com o tropeço de domingo, o técnico Gustavo Morínigo cobrou mais atenção na defesa coxa branca para esta quarta. "Sabemos que temos os nossos pontos fortes. O setor de ataque esquerdo deles é forte, não costumamos levar dois gols em um único jogo", reclamou.

Para o novo duelo, o treinador poderá perder o meia-atacante Thonny Anderson, que deixou a partida de domingo mais cedo por conta de dores no pé. Ele virou baixa e será reavaliado ainda nesta quarta. Se não puder ser escalado, deve ser substituído novamente por Robinho, como aconteceu no fim de semana.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA X SANTOS

CORITIBA - Alex Muralha; Guillermo, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farías, Andrey, Thonny Anderson (Robinho); Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Jhojan Julio (Velázquez). Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ/Fifa).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

TRANSMISSÃO - Amazon Prime.