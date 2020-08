Santos visita o Internacional em busca da primeira vitória no Brasileirão

Em seu segundo jogo sob o comando de Cuca, o Santos tenta se reorganizar para conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, o time paulista vai a Porto Alegre visitar o Internacional nesta quinta-feira, às 19h30, no Beira-Rio. Já a equipe gaúcha está empolgada pela vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na estreia do Brasileirão.

Cuca, em sua terceira passagem no time da Vila Belmiro, tem a missão de fazer suas ideias funcionarem. Um dos problemas que o treinador tem de corrigir é o desempenho ruim da equipe na bola aérea defensiva, visto que o time levou gol a partir de jogadas pelo alto em todas as quatro partidas que fez desde a retomadas dos campeonatos.

Há virtudes para serem destacadas também. Na última partida, o Santos mostrou evolução em alguns quesitos. Foi agressivo ofensivamente e pressionou mais a saída de bola do adversário em relação ao que vinha fazendo.

Marinho, que poderia ser desfalque, não preocupa. Ele foi substituído do duelo anterior com fadiga muscular, mas treinou normalmente ao longo da semana e vai para o jogo. Foi dele, inclusive, o gol contra o Bragantino no empate na Vila Belmiro. Na ocasião, a equipe alvinegra desperdiçou uma penalidade com Sánchez.

Confirmando a presença de Marinho, a tendência é de que Cuca repita a escalação, dando mais uma oportunidade para o jovem Kaio Jorge no ataque. Soteldo continua sendo o principal jogador.

Raniel pode ser opção para Cuca. O atacante trabalha com bola desde semana passada e deve ser liberado para jogar depois de se recuperar de um trauma no joelho esquerdo que o tirou de dos últimos três jogos, contra Novorizontino, Ponte Preta e Bragantino.

FICHA TÉCNICA

INTER X SANTOS

Internacional: Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Lindoso, Patrick, Marcos Guilherme e Galhardo; William Pottker e Guerrero. Técnico: E. Coudet.

Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 19h30

TV: TNT e PPV.